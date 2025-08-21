В Челябинской области сократилось число чиновников и лесников

В Челябинской области за пять лет сократилось число госуправленцев, соцработников, специалистов АПК и лесников. Такую информацию опубликовал Челябинскстат.
«Число работников в категории „Госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение“ в 2019 году в регионе составляло 79 575 человек, в 2024 году — 65 012 человек. Количество работников в категории „Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство“ в 2019 году составляло 91 119 человек, в 2024 году — 76 358 человек», — информирует Челябинскстат.
В ряде отраслей за пять лет численность сотрудников увеличилась. Так, в крупнейшей по численности занятых сфере «Обрабатывающие производства» в 2019 году трудилось 392 298 человек, в 2024 году — 408 232 человека. Вторая по числу работающих сфера «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» также приросла работниками. В 2019 году в этой отрасли трудилось 308 909 работников, в 2024 году — 315 865 человек. Также увеличились по числу работающих сферы строительства (2019 год — 169 556, 2024 год — 175 965) и добычи полезных ископаемых (2019 год — 18 519, 2024 год — 20 126).
Развивалась и сфера гостеприимства. В 2019 году число работников категории «Деятельность гостиниц и предприятий общепита» составляло 37 633 человека, в 2024 году — 43 915. Число работников сферы образования практически не изменилось. В 2019 году оно составляло 133 463 работника, в 2024 году — 133 064.
