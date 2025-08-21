В Челябинске вернут популярный маршрут троллейбуса

В Челябинске в сентябре планируют вернуть на линию популярный троллейбусный маршрут №17. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению троллейбусного парка и инфраструктуры. Об этом URA.RU сообщил руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин.
«В сентябре 2024 года из-за изношенности троллейбусов был отменен маршрут №17, связывавший центр Челябинска с Северо-Западом. Новые машины сделали возможным этот маршрут вернуть. Так как это было с маршрутом №16, который после обновления парка был возобновлен, в ответ на многочисленные обращения челябинцев. Поступавшие, в том числе, в адрес транспортного подразделения компании», - пояснил Таболин.
Как сообщает пресс-служба «Челябинского троллейбуса», в настоящее время маршрут №17, его протяженность, а также расположение начальных и конечных остановок находятся на стадии согласования. Работа ведется с ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», которое отвечает за координацию открытия новых городских маршрутов.
Запуску маршрута способствует высокая степень готовности депо №2. Окончательное решение о запуске будет принято после завершения всех необходимых процедур закупок. Маршрут троллейбуса №17 связывал остановки «Вокзал» и «Молдавская», при этом следуя в том числе по проспекту Ленина, улицам Свободы, Братьев Кашириных, Труда, Молодогвардейцев и Комсомольскому проспекту. Кроме того, весной уже вернули на линию маршрут троллейбуса №16 АМЗ — ЖБИ. Сейчас на маршруте курсируют новые машины от завода «Синара».
