Челябинцам запретили парковать машины в центре города

Парковать машины в центре Челябинска в выходные запрещено
Парковать машины в центре Челябинска в выходные запрещено

Жителям Челябинска запретили парковать машины в центре города 23-24 августа из-за проведения марафона. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«Убедительная просьба к водителям! До окончания мероприятия нельзя будет парковаться в местах временных ограничений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям. Также заранее планировать маршрут и пути объезда. 

Для проведения XVIII Челябинского марафона, в городе ограничат движение с 23:00 часов 23 августа до 16:00 часов 24 августа на площади Революции для пешеходов и по проспекту Ленина от Цвиллинга до Воровского. 24 августа с 05:00 до 16:00 часов движение для транспорта закроют по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и по Лесопарковой от Ленина до Сони Кривой. 

XVIII Челябинский марафон пройдет в ближайшие выходные. На старт выйдут шесть тысяч человек. Абсолютные победители мужского и женского забегов получат в подарок машины Lada Granta. 

