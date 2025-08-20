Мусоросортировочный комплекс для выпуска RDF-топлива из отходов построят в Челябинске

В Челябинске в промзоне на улице Северный Луч построят мусоросортировочный комплекс с участком производства альтернативного топлива. Проект застройщика ООО «Рокада» госэкспертиза одобрила 18 августа, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство мусоросортировочного комплекса с участком производства альтернативного топлива по улице Северный луч, 49 и 51. Застройщик — ООО „Рокада“. Положительное заключение госэкспертизы выдано 18 августа», — сообщается на сайте.
Речь идет о строительстве комплекса с линией по производству альтернативного топлива, перерабатывающего 115 тысяч тонн отходов в год и выпускающего RDF-топливо. Комплекс построят на двух соседних участках на улице Северный Луч, 49 и 51. В 2023 году между министерством экологии Челябинской области и компанией — застройщиком— ООО «Рокада» было заключено концессионное соглашение.
Эффективность мусоросортировочного комплекса достигнет 24%. Половина — за счет извлечения вторичных ресурсов, а еще 12% — благодаря производству RDF-топлива (Refuse Derived Fuel). Это вид альтернативного топлива, который используется, в частности, в цементной промышленности.
Территория под строительство комплекса расположена в промзоне города, что позволит сократить расстояние транспортировки твердых коммунальных отходов и сохранить максимальное количество вторичных компонентов для повторного использования.
По данным сервиса «Сбис», владелцы компании ООО «Рокада» — Кирилл Шушвала и Дарья Прокопенко. Основной вид деятельности — сброс неопасных отходов. В 2024 году компания не предоставила сведения о выручке, при этом показала чистый убыток.
