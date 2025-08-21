В ближайшие выходные 21 автобус и семь троллейбусов изменят маршруты движения в Челябинске из-за проведения марафона. Об этом сообщила пресс-служба ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
«Транспорт на проспекте Ленина изменит маршруты на выходных. С 23 часов 23 августа до 16 часов 24 августа будет закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобусы №№2, 3, 4, 14а, 15, 22а, 26, 33, 35, 51, 58, 64, 74, 78, 81, 85, 90с, 123, 128, 483, КМ и троллейбус №16 будут направлены в объезд. Троллейбусы №10 и №19 на время перекрытия проследуют от железнодорожного вокзала, троллейбус №14 — до дворца спорта «Юность», троллейбус №12 — по двум трассам.
В городе в предстоящие выходные пройдет XVIII Челябинский марафон. Для пешеходов будет закрыта площадь Революции с 23:00 23 августа до 16:00 24 августа, сообщили ранее в пресс-службе администрации города. В это же время закрывается движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Воровского. 24 августа с 5:00 до 16:00 будет закрыт проезд по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и на улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой.
