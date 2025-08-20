Крах на рынке недвижимости: челябинские застройщики оказались в зоне риска

В Челябинске весной доля нераспроданных квартир в новостройках была значительной — 60%. Но вопреки ожиданиям, их стоимость продолжала расти. А недавно вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в зоне риска банкротства сейчас находятся 19% девелоперов. О том, почему челябинским застройщикам несмотря на крах на рынке недвижимости банкротство не грозит, URA.RU рассказали основатель АН «ДАН Недвижимость» Валентин Корытный и представитель группы компании «Икар» Владимир Щеколдин.
«Ситуация на строительном рынке недвижимости для застройщиков сложилась непростая. Может быть, пока придется строить меньше в связи с тем, что выгодных инструментов для покупки не так много. Но в последнее время рынок начал восстанавливаться. Не так быстро, как хотелось бы, но процесс положительный», — пояснил Корытный.
Как отметил Корытный, во избежание банкротства на челябинском рынке застройщики применяют различные технологии и инструменты, позволяющие людям покупать жилье в новостройках. Сейчас есть снижение ключевых ставок, а также — интересные ипотечные предложения. Инструменты, позволяющие рынку недвижимости удержаться и двигаться дальше. Государство сейчас принимает правильные меры поддержки отрасли.
Как в свою очередь отметил Владимир Щеколдин, вице-премьер упоминает зону риска, однако это не означает, что ситуация критическая. Что касается челябинских застройщиков, можно отметить следующее: несмотря на некоторые вопросы к отдельным компаниям, эти случаи — скорее исключение, чем правило.
По объемам строительства Челябинск значительно уступает крупным городам-миллионникам. При этом город демонстрирует устойчивый рост как в объемах, так и в качественных характеристиках недвижимости, что положительно влияет на развитие рынка в целом. Стоит также обратить внимание на федеральных застройщиков: многие из них уже присутствуют на рынке Челябинска или планируют войти, поскольку город входит в тройку самых перспективных региональных центров России.
Переносы сроков строительства зачастую не связаны с неспособностью завершить проекты. Основные причины — необходимость реализовать остаточные объемы недвижимости и избежать обременений, а также довести проекты до заявленного качества, включая качественную отделку квартир и благоустройство прилегающих территорий.
Следует учитывать и то, что цикл строительного проекта достаточно продолжительный и инертный, а в последние годы отрасль столкнулась с многочисленными вызовами — от колебаний цен на материалы до дефицита рабочей силы, что неизбежно вносит коррективы в сроки и процесс строительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!