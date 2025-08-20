В Миассе педагоги простятся с застреленной из ружья коллегой

В Миассе (Челябинская область) педагоги школы №1 простятся с застреленной из обреза ружья коллегой. Прощание состоится в траурном зале «Мемориала» (Автозавод). Об этом учителя сообщили в социальных сетях.
«Прощание состоится 21 августа с 11.00 до 12.00 в траурном зале „Мемориала“ (Автозавод). Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на официальной странице МАОУ «СОШ №1» Миасс в группе в «ВКонтакте».
Коллеги характеризуют погибшую учительницу как замечательного, доброго и чуткого педагога с прекрасным чувством юмора. Трагическая гибель педагога стала результатом бытового преступления. По данным следствия, женщину застрелил из обреза собственный муж.
Подозреваемый был задержан правоохранительными органами по горячим следам. В ходе предварительного следствия установлено, что в вечером 18 августа в одном из домов по переулку Крутой между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и его 35-летней супругой произошел конфликт. После чего мужчина совершил выстрел из ружья в грудную клетку женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
