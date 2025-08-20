20 августа 2025

В Миассе педагоги простятся с застреленной из ружья коллегой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с челябинской учительницей состоится в траурном зале «Мемориала» (Автозавод).
Прощание с челябинской учительницей состоится в траурном зале «Мемориала» (Автозавод). Фото:

В Миассе (Челябинская область) педагоги школы №1 простятся с застреленной из обреза ружья коллегой. Прощание состоится в траурном зале «Мемориала» (Автозавод). Об этом учителя сообщили в социальных сетях. 

«Прощание состоится 21 августа с 11.00 до 12.00 в траурном зале „Мемориала“ (Автозавод). Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на официальной странице МАОУ «СОШ №1» Миасс в группе в «ВКонтакте».

Коллеги характеризуют погибшую учительницу как замечательного, доброго и чуткого педагога с прекрасным чувством юмора. Трагическая гибель педагога стала результатом бытового преступления. По данным следствия, женщину застрелил из обреза собственный муж.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами по горячим следам. В ходе предварительного следствия установлено, что в вечером 18 августа в одном из домов по переулку Крутой между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и его 35-летней супругой произошел конфликт. После чего мужчина совершил выстрел из ружья в грудную клетку женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) педагоги школы №1 простятся с застреленной из обреза ружья коллегой. Прощание состоится в траурном зале «Мемориала» (Автозавод). Об этом учителя сообщили в социальных сетях.  «Прощание состоится 21 августа с 11.00 до 12.00 в траурном зале „Мемориала“ (Автозавод). Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщается на официальной странице МАОУ «СОШ №1» Миасс в группе в «ВКонтакте». Коллеги характеризуют погибшую учительницу как замечательного, доброго и чуткого педагога с прекрасным чувством юмора. Трагическая гибель педагога стала результатом бытового преступления. По данным следствия, женщину застрелил из обреза собственный муж. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами по горячим следам. В ходе предварительного следствия установлено, что в вечером 18 августа в одном из домов по переулку Крутой между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и его 35-летней супругой произошел конфликт. После чего мужчина совершил выстрел из ружья в грудную клетку женщины, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...