20 августа 2025

Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов почти на сутки. Схема

Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов почти на сутки
Забег стартует от площади Революции
Забег стартует от площади Революции Фото:

В Челябинске в ближайшие выходные для пешеходов закрывается площадь Революции, а также движение транспорта в центре из-за проведения марафона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В связи с проведением стартов с 23:00 23 августа до 16:00 24 августа закрывается площадь Революции для пешеходов и движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Воровского. 24 августа с 5:00 до 16:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и на улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Информация о работе общественного транспорта в указанные дни на участке появится позднее. 

В Челябинске в предстоящие выходные пройдет XVIII Челябинский марафон. На улицы города выйдут порядка шести тысяч любителей бега и профессиональных легкоатлетов. Абсолютные победители мужского и женского забегов на 42,2 километра получат в подарок новые машины Lada Granta. Для болельщиков проведут мастер-классы и различные игры. 

Старт и финиш всех забегов состоится на площади Революции. Участникам предстоит преодолеть трассу, проходящую по центральным улицам Челябинска. С проспекта Ленина они смогут полюбоваться церковью Святого Александра Невского, зданием ЮУрГУ, затем маршрут проляжет через парк Гагарина среди вековых сосен. 

Маршрут Челябинского марафона - 2025
Маршрут Челябинского марафона - 2025
Фото:

