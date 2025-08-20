Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов почти на сутки

В Челябинске в ближайшие выходные для пешеходов закрывается площадь Революции, а также движение транспорта в центре из-за проведения марафона. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением стартов с 23:00 23 августа до 16:00 24 августа закрывается площадь Революции для пешеходов и движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Воровского. 24 августа с 5:00 до 16:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой и на улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Информация о работе общественного транспорта в указанные дни на участке появится позднее.
В Челябинске в предстоящие выходные пройдет XVIII Челябинский марафон. На улицы города выйдут порядка шести тысяч любителей бега и профессиональных легкоатлетов. Абсолютные победители мужского и женского забегов на 42,2 километра получат в подарок новые машины Lada Granta. Для болельщиков проведут мастер-классы и различные игры.
Старт и финиш всех забегов состоится на площади Революции. Участникам предстоит преодолеть трассу, проходящую по центральным улицам Челябинска. С проспекта Ленина они смогут полюбоваться церковью Святого Александра Невского, зданием ЮУрГУ, затем маршрут проляжет через парк Гагарина среди вековых сосен.
