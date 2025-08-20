Челябинский облизбирком отменил снятие с выборов кандидата от «Новых людей»

Избирком Челябинской области отменил решение территориальной комиссии Сосновского района о снятии с выборов кандидата в депутаты от партии «Новые люди» Ксении Коваль. Соответствующее решение опубликовано сайте облизбиркома.
«Решение территориальной избирательной комиссии Сосновского округа „О признании кандидата в депутаты собрания депутатов Сосновского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Коваль Ксении Николаевны, выдвинутой региональным отделением политической партии „Новые люди“ отменить. Обязать территориальную избирательную комиссию Сосновского округа повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу“, — сказано в постановлении облизбиркома.
Территориальная комиссия отказала Коваль в регистрации кандидатом, обнаружив недостатки в поданных ею документах. Однако Коваль не согласилась и обжаловала решение в облизбирком, который встал на ее сторону. На момент выхода публикации в информации о кандидатах напротив фамилии Коваль на сайте избиркома стоит отметка «отказ в регистрации». Помимо Коваль, по округу № 11 в Сосновском районе в выборах участвуют единоросс Дмитрий Галеев, самовыдвиженка Ксения Калинина, представитель ЛДПР Никита Сорокин и эсер Иван Ткачев.
Также пытался восстановиться на выборах утративший статус кандидата самовыдвиженец на выборах в горсобрание Миасса Денис Антонов. Однако облизбирком в удовлетворении его жалобы отказал.
Выборы в областное заксобрание, а также городские и районные собрания депутатов состоятся с 12 по 14 сентября. Предстоит распределить 60 мандатов депутатов заксобрания и 723 мандата муниципальных депутатов.
