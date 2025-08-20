В законодательном собрании Челябинской области открылась фотовыставка «Хроники террора украинского неонацистского режима». Как сообщили в пресс-службе заксобрания, она состоит из снимков, сделанных военкорами на Донбассе.
«Фотовыставка представляет собой серию снимков военных корреспондентов информационного агентства „РИА Новости“, запечатлевших последствия преступлений киевского режима против мирных жителей Донбасса, Луганска, Новороссии и приграничных районов России с 2014 года. В экспозиции представлено 50 фотографий», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Фотографии фиксируют свидетельства военных преступлений — разрушенные города и села, а также лица мирных жителей, пострадавших от военных действий. Открыл выставку депутат Евгений Илле.
«Фотоработы стали частью свидетельств преступлений украинских боевиков против мирного населения. Без содрогания на эти фотографии смотреть невозможно. Мир должен знать правду о зверствах неонацистских формирований, прикрывающихся флагами Украины», — отметил Илле.
