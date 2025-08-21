На берегу челябинского озера Увильды построят крупный отель. Карта

В Челябинске возле озера Увильды построят новый апарт-отель со встроенными помещениями. Площадь земли под застройку — 74 000 квадратных метров. Проект 20 августа одобрила экспертная организация «Экспертстрой-К», сообщается на сайте госреестра.

«Возле озера Увильды построят гостинично-апартаментный комплекс со встроенными помещениями. Положительное заключение экспертная организация выдала 20 августа. Застройщик проекта — „Увильды Резорт“», — сообщается на сайте.

Гостиница будет включена в новый проект — водно-оздоровительный комплекс рядом с озером Увильды, который построят к 2028 году. Строить объект будут СЗ «Увильды Резорт» и группа компаний «Икар».

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директором по развитию «Увильды Резорт» Евгением Кононовым и правительством Челябинской области. Площадь застраиваемой территории — 24 гектара. Курорт появится рядом с селами Губернское и Кузнецкое. На территории возведут водно-оздоровительный кластер с термальными бассейнами, SPA-центром, банным комплексом, спортивными площадками, теннисными кортами, ресторанами и благоустроенным пляжем.

