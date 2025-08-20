20 августа 2025

В Челябинске проведут краеведческую игру с загадками «Бегущий город». Афиша

В игре можно поучаствовать всей семьей
В игре можно поучаствовать всей семьей

В Челябинске 6 сентября в 10:00 пройдет городская игра с элементами краеведения «Бегущий город». Как сообщает пресс-служба комитета по культуре, участникам предстоит за наименьшее время найти объекты из загадок. Участие в игре бесплатное, но требуется регистрация на сайте мероприятия.

«Цель участников — найти за кратчайшее время объекты в городе, обозначенные в загадках на маршруте. Например: адреса, местные названия и ориентиры, присущие городскому ландшафту; схемы и фотографии; комбинированные описания и городские загадки. После окончания игры победителям вручат медали», — уточнили в telegram-канале комитета.

Организаторы подготовили пять маршрутов разной сложности: «Лев» и «Лев-мини» — для прогулок, «Грифон» для любителей бега и «Всадник» для велосипедистов, а также «Сфинкс» для опытных участников. Передвигаться можно пешком, на велосипедах, роликах или общественном и личном транспорте. Соревнования «Бегущий Город» устроят в Казани, Костроме, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Тбилиси (Грузия) и в других городах. В прошлом году игра проходила в Челябинске 14 сентября.

