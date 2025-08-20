Загадочный объект над Челябинском сняли на видео

Пролетавший над Челябинском в ночь на 21 августа российский биологический спутник «Бион-М», который многие приняли за комету, попал на видео. Кадрами с URA.RU поделились читатели издания.
«Он пролетал примерно три-пять минут. Кадры мы сняли в одном из поселков на северо-востоке Челябинской области», — рассказала URA.RU читательница Мария.
Запуск ракеты «Союз-2.1б», на борту которой находился спутник «Бион-М», создал в небе эффектное зрелище. Ночью по небу двигался яркий светящийся объект, который оставлял за собой длинный хвост. На борту находился уникальный груз, состоящий из 75 мышей и полутора тысяч мух-дрозофил. На орбите они проведут месяц и вернутся на Землю 19 сентября.
В Карпинске Свердловской области сегодня из-за плохой погоды перенесли вылет вертолета, который будет искать в тайге упавшие фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б». На борту ракеты находится уникальный груз — научный спутник «Бион-М». Но поиски в любом случае состоятся, уверили URA.RU в администрации города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!