В Челябинской области нашли рабочие места с сотнями претендентов на вакансию

В Челябинской области на некоторые вакансии претендуют сотни кандидатов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, максимальная конкуренция сложилась за работу режиссера и сценариста.
«Максимальный конкурс по некоторым профессиям достигал 106 резюме на вакансию. Таких специалистов в регионе требуется немного, были открыты лишь три вакансии», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
На каждую из этих вакансий претендовали по 106 человек. Здоровым уровнем конкуренции аналитики платформы назвали от четырех до 7,9 резюме.
Высокий уровень конкуренции также сложился и по другим творческим направлениям. На втором месте в списке самых востребованных специальностей оказались арт-директоры и креативные директора с соотношением 104,5 резюме на вакансию. В регионе сегодня открыты всего два предложения по этой специальности.
В топ-20 профессий с высокой конкуренцией попали копирайтеры, редакторы, корректоры (по 97,7 резюме на вакансию), финансовые менеджеры (89,7 резюме) и тестировщики (77,3 резюме). Не активно требуются консультанты по стратегии (77 соискателей на вакансию) , корреспонденты (77,3), продуктовые аналитики (68), видеооператоры и видеомонтажеры (67,5). Не сильно отстали по показателям казначеи, директора по информтехнологиям, продюсеры, гейм-дизайнеры, топ-менеджмент, руководители отделов кадров, логистики, переводчики, психологи и комплаенс-менеджеры (45 резюме на рабочее место). В рейтинге не оказалось ни одной рабочей специальности.
