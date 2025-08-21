В Госдуме честно ответили, будут ли вскрываться телефоны ради установки Max

Устройства, реализуемые на российском рынке — смартфоны и планшеты — не будут вскрываться для установки мессенджера Max. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ — все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки. А покупатель по-прежнему получает новый гаджет в запечатанной коробке», — заявил Антон Немкин в разговоре с ТАСС.
Ранее в telegram-каналах появилась информация, что якобы телефоны, которые будут продаваться в России, будут вскрываться, чтобы на них поставить отечественный мессенджер. Сам Max станет обязательным к установке с сентября.
Также ранее расходились сообщения, что якобы Max ведет тотальную слежку за россиянами. Такие мнения появились на фоне того, какие разрешения запрашивает приложение. Однако все мифы развенчал член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. По его словам, архитектура приложения не отличается от западных аналогов.
