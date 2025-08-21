21 августа 2025

Леша Свик выступит в Коркино на День города и День шахтера. Афиша

Леша Свик станет хедлайнером Дня города в Коркино
Леша Свик станет хедлайнером Дня города в Коркино

Артист Леша Свик, известный по хиту «Малиновый свет», выступит в Коркино (Челябинская область) на праздновании Дня города и Дня шахтера. Как сообщили в пресс-службе мэрии Коркинского округа, концерт пройдет 30 августа на площади имени Ленина.

«Грандиозный праздник ждет всех жителей и гостей нашего города! Специально для вас в программе праздника: яркие выступления, веселые конкурсы, интересные развлечения для всей семьи. И, конечно же, главный сюрприз вечера — выступление артиста Леши Свика!», — отметили в пресс-службе администрации Коркино.

Выступление Свика назначено на 21:15. Также гостей ждет насыщенная программа: с 10:00 начнутся ярмарки плодово-ягодных культур и изделий народного творчества, спортивные соревнования по лыжероллерам и велогонкам, работа аттракционов в парке имени Федько, «Казачьи забавы», концерты творческих коллективов и другие мероприятия. В 22:00 праздник завершится салютом.

