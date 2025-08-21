21 августа 2025

В Копейске на День города выступят «Земляне» и авторы хита «Федерико Феллини». Афиша

Группа «Земляне» выступит в Копейске 30 августа в 20:00
Группа «Земляне» выступит в Копейске 30 августа в 20:00 Фото:

Основные празднования Дня города и Дня шахтера в Копейске (город-спутник Челябинска) пройдут 30 августа на площади Трудовой Славы, несмотря на то что официальная дата — 31 августа. Как сообщает пресс-служба мэрии, гостей ждут выступления легендарной группы «Земляне» и популярного дуэта «Galibri & Mavik» — авторов хитов «Федерико Феллини» и «Чак Норрис», а также салют.

«Основное праздничное мероприятие пройдет на главной сцене города на площади Трудовой Славы 30 августа в 18:00. Программой предусмотрено выступление коллективов и артистов федерального и регионального уровней. Приглашенными артистами станут группы „Земляне“ и дуэт „Galibri & Mavik“», — уточнили в мэрии Копейска. Звезды выйдут на сцену в 20:00 и в 21:00 соответственно.

Программа начнется в 11:30 у Малой сцены с развлечений для всех возрастов, ярмарок и мастер-классов. Завершится День города праздничным фейерверком в 22:00.

31 августа мероприятия для горожан продолжатся в Парке Победы. Кроме того, в праздничную неделю с 22 по 31 августа, в городе и ближайших поселках пройдут развлекательные программы, конкурсы, спортивные соревнования, детские эстафеты, мотофристайл-шоу и концерты.

