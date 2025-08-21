В Ленинском районе Челябинска на улице Энергетиков предприниматель Екатерина Забровская планирует построить учебно-коммерческий центр. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 августа по 19 сентября, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (учебно-коммерческий центр) в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Энергетиков, в Ленинском районе Челябинска. Общественные обсуждения по проекту пройдут с 22 августа по 19 сентября 2025 года», — сообщается на сайте.
По данным кадастровой карты площадь участка – 1255 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 2 965 464 рублей.
Ранее власти запретили предпринимателю из Челябинска Галине Сапуновой строить торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Курчатовском районе Челябинска. Торговый объект планировалось возвести на площади 620 квадратных метров.
