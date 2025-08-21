В Челябинске полицейские задержали граффитиста, наносившего на фасады зданий надписи с рекламой интернет-наркошопов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Полицейские зафиксировали более 30 запрещенных надписей, расположенных на фасадах жилых домов по улице Смирных в Центральном районе города. Все они содержали адреса интернет-сайтов по продаже наркотических и психотропных веществ. В дальнейшем оперативники уголовного розыска установили и задержали 26-летнего горожанина, причастного к незаконной рекламе», — сообщили в пресс-службе главка.
Мужчина пояснил, что наносил запрещенные надписи ради заработка. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ). Санкция статьи для граждан предусматривает штраф.
Мужчина выразил готовность привести испорченные им фасады в прежний вид. Собственникам зданий разъяснено их право взыскать с задержанного стоимость устранения надписей с фасадов через суд.
