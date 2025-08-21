Челябинский депутат-фронтовик Ботов рассказал о значении флага России на передовой

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов ко Дню Государственного флага РФ рассказал о глубоком символическом значении триколора для защитников Отечества. Как он сообщил URA.RU, флаг является не просто официальным символом, а главным образом Родины, объединяющим историю, подвиги предков и культуру.
«Для нас (участников СВО — прим. ред.) флаг — это сжатый до трех цветов образ Родины. Это зримое выражение всего, что дорого: история, культура, ценности, память о предках и надежды на будущее. Поэтому День Государственного флага — это важный повод еще раз осознать эту связь и публично заявить о своей любви к России и уважении к ее главному символу», — подчеркнул Ботов.
Депутат также отметил, что для патриота триколор — это многогранный символ, под которым предки защищали Родину, совершали открытия и преодолевали трудности. По его словам, уважение к флагу означает признание подвига предыдущих поколений, сохранивших страну, а также символизирует единство многонационального народа России, общую судьбу и будущее всех граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!