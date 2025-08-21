21 августа 2025

Бывший челябинский депутат Горнов получил медаль за помощь храмам. Фото

Владимир Горнов помогает оказавшимся в трудных жизненных ситуациях нуждающимся
Бывший депутат челябинского заксобрания Владимир Горнов получил из рук митрополита Алексия медаль «За благие труды». Как сообщили в пресс-службе епархии, награду архипастырь вручил во время своей рабочей поездки в Миасс.

«Бизнесмен и путешественник активно помогает храмам Русской православной церкви. Он занимается благотворительностью, поддерживая людей в трудной жизненной ситуации», — заявили в РПЦ.

Бывший депутатом заксобрания в 2010-2020 годах Горнов — человек верующий. На яхте «Челябинск» руководитель колесит по миру, совершил кругосветное путешествие. Оставив бизнес и политику, занялся помощью нуждающимся, стал волонтером благотворительного фонда.

Митрополит Алексий наградил Владимира Горнова медалью епархии
