21 августа 2025

В Челябинске на 11 часов задерживается вылет рейса в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас в аэропорту Челябинска задержаны три рейса
Сейчас в аэропорту Челябинска задержаны три рейса Фото:

В аэропорту Челябинска на 11 часов задерживается вылет рейса СУ 1533 в Москву. Также задержаны еще два рейса — один до Москвы, второй — из Сочи, говорится в данных онлайн табло аэропорта. 

«Рейс СУ 1533 Челябинск-Москва. Время вылеты по расписанию — 07:20 22.08. Расчетное время — 18:20 22.08», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». 

Также в аэропорту Челябинска задерживается вылет еще одного рейса в Москву — ДР 6570 авиакомпании «Победа». Но задержка не превышает 20 минут. Время вылета по расписанию в 14:00, фактическое — 14:20. И на 25 минут задерживается прилет рейса ДР 323 авиакомпании «Победа» из Сочи. Предполагаемое время прилета 13:45 вместо 13:20. 

Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения. 

Рейс до Москвы задержан до вечера
Рейс до Москвы задержан до вечера
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска на 11 часов задерживается вылет рейса СУ 1533 в Москву. Также задержаны еще два рейса — один до Москвы, второй — из Сочи, говорится в данных онлайн табло аэропорта.  «Рейс СУ 1533 Челябинск-Москва. Время вылеты по расписанию — 07:20 22.08. Расчетное время — 18:20 22.08», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».  Также в аэропорту Челябинска задерживается вылет еще одного рейса в Москву — ДР 6570 авиакомпании «Победа». Но задержка не превышает 20 минут. Время вылета по расписанию в 14:00, фактическое — 14:20. И на 25 минут задерживается прилет рейса ДР 323 авиакомпании «Победа» из Сочи. Предполагаемое время прилета 13:45 вместо 13:20.  Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...