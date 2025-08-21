В аэропорту Челябинска на 11 часов задерживается вылет рейса СУ 1533 в Москву. Также задержаны еще два рейса — один до Москвы, второй — из Сочи, говорится в данных онлайн табло аэропорта.
«Рейс СУ 1533 Челябинск-Москва. Время вылеты по расписанию — 07:20 22.08. Расчетное время — 18:20 22.08», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».
Также в аэропорту Челябинска задерживается вылет еще одного рейса в Москву — ДР 6570 авиакомпании «Победа». Но задержка не превышает 20 минут. Время вылета по расписанию в 14:00, фактическое — 14:20. И на 25 минут задерживается прилет рейса ДР 323 авиакомпании «Победа» из Сочи. Предполагаемое время прилета 13:45 вместо 13:20.
Редакция URA.RU направила запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!