Челябинский шоумен Ярушин задолжал налоговой почти два миллиона рублей

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти два миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Постньюс».
«Артист должен выплатить ФНС 1 млн 954 тыс. руб. Если Ярушин в ближайшее время не устранит задолженность, ему грозит внимание судебных приставов и блокировка банковских счетов. Пока что исполнительных производств на актере не числится», — отмечается в сообщении издания.
Ранее агентство URA.RU писало, что в июне Инстасамка (Дарья Зотеева — настоящее имя Прим.ред) отсудила у Ярушина два миллиона рублей за нарушение авторских прав при использовании ее песни «За деньги да» в подкасте шоу MUZLOFT. Несмотря на поданную апелляцию, суд встал на сторону Зотеевой и обязал Ярушина удалить ролик и выплатить ей 550 тысяч рублей. Кроме того, Ярушин судится с лейблом Fenix Music, в котором состоит певица Анна Asti. Речь также идет о незаконном исполнении песен в его шоу — сумма иска миллион рублей.
