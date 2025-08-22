В Челябинске у памятника имени Курчатову в честь Дня Государственного флага РФ прошел флешмоб. Сотни челябинцев под гимн России развернули огромный триколор. О важности праздника рассказали сами жители.
«Сегодня День нашего символа российской государственности. Мы ежегодно в этот день отмечаем праздник, раздаем ленточки в виде триколора, а самое главное — мы рассказываем молодежи, как ценить и любить свой государственный символ, свой флаг. Пусть гордо реет он во все времена», — подчеркнул спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков.
В праздновании приняли участие активисты областных общественных организаций, студенческих сообществ, волонтеры и курсанты. Как рассказал руковордитель местного отделения Молодой гвардии партии Единая Россия по Курчатовскому району Анатолий Поваров, это знаменательная дата для всей страны, потому что флаг это символика, которая представляет целую страну на различных мероприятиях. Он отметил, что сегодня собралось очень много молодежи, что демонстрирует не только важность самого мероприятия, но и их патриотическое настроение и патриотический дух.
