В Копейске 26-летняя девушка зарезала 19-летнего участника пьяной драки

В Копейске Челябинской области передано в суд уголовное дело 26-летней местной жительницы, которая в мае 2025 года ввязалась в пьяный конфликт двух мужчин и в результате зарезала одного из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Во взаимодействии следователя СК России и оперативных сотрудников ОМВД России по Копейску преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отметили в пресс-службе.
Пьяная драка между пьяными мужчинами произошла в ночь со 2 на 3 мая на улице Кожевникова в Копейске. Во время конфликта супруга одного из них запрыгнула на спину обидчика и стала наносить удары по туловищу, а затем вооружилась ножом и нанесла им не менее двух ударов по руке и в область грудной клетки 19-летнего потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.
Копейские следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Копейский городской суд.
