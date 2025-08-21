21 августа 2025

В Копейске 26-летняя девушка зарезала 19-летнего участника пьяной драки

В Копейске 26-летняя девушка зарезала 19-летнего участника драки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный эксперимент с обвиняемой в убийстве
Следственный эксперимент с обвиняемой в убийстве Фото:

В Копейске Челябинской области передано в суд уголовное дело 26-летней местной жительницы, которая в мае 2025 года ввязалась в пьяный конфликт двух мужчин и в результате зарезала одного из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Во взаимодействии следователя СК России и оперативных сотрудников ОМВД России по Копейску преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отметили в пресс-службе.

Пьяная драка между пьяными мужчинами произошла в ночь со 2 на 3 мая на улице Кожевникова в Копейске. Во время конфликта супруга одного из них запрыгнула на спину обидчика и стала наносить удары по туловищу, а затем вооружилась ножом и нанесла им не менее двух ударов по руке и в область грудной клетки 19-летнего потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Копейские следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Копейский городской суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области передано в суд уголовное дело 26-летней местной жительницы, которая в мае 2025 года ввязалась в пьяный конфликт двух мужчин и в результате зарезала одного из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Во взаимодействии следователя СК России и оперативных сотрудников ОМВД России по Копейску преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отметили в пресс-службе. Пьяная драка между пьяными мужчинами произошла в ночь со 2 на 3 мая на улице Кожевникова в Копейске. Во время конфликта супруга одного из них запрыгнула на спину обидчика и стала наносить удары по туловищу, а затем вооружилась ножом и нанесла им не менее двух ударов по руке и в область грудной клетки 19-летнего потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. Копейские следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Копейский городской суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...