Челябинский экс-замминистра экономики Бахаев не смог выйти из СИЗО

Бывший заместитель министра экономики Челябинской области Антон Бахаев не смог оспорить меру пресечения и выйти из СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
«Суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката Антона Бахаева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 7 августа 2025 года. Ему продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября 2025 года», — сообщила пресс-служба суда в telegram-канале.
Адвокат просила избрать Бахаеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Бахаеву предъявлено обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Центральный районный суд пересматривает уголовное дело в отношении Бахаева и директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова по обвинениям в мошенничестве и даче взятки. 15 января 2024 года суд отправил Бахаева в колонию строгого режима на четыре года. Смирнов получил шесть лет условно. Но 31 октября того же года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение.
Бахаев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области летом 2018 года. Через шесть месяцев задержали Смирнова. Обоих обвиняют в расхищении бюджета на сумму в 33 миллиона рублей. Деньги были выделены на российско-казахстанский форум в 2017 году. За все время следствия и судебного процесса оба обвиняемых не признали вины в инкриминируемых преступлениях. В правительстве Челябинской области Бахаев работал с 2010 года.
