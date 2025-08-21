«290 млн рублей за объект»: названы самые продаваемые коттеджные поселки в Челябинске и пригороде

В топ-5 самых продаваемых челябинских коттеджных поселков вошли «L-Town», «Голос Горожане», Малинки Village, Лесной остров, поселок Тарасовка. Цены на коттеджи сильно разнятся — достигают от 10 до 290 миллионов рублей за объект, сообщил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.
«На первом месте в рейтинге премиальных коттеджных поселков — L-Town, признанный лучшим в России. Город-спутник Челябинска, расположенный в пяти минутах езды от Челябинска в Сосновском районе в поселке „Терема“», — отметил Молчанов.
В поселке L-Town — таунхаусы, дуплексы. Там есть центральные коммуникации: вода, газ, электричество, канализация. Площадь домов — от 70 до 255 квадратных метров. Цена –от 14,5 миллионов рублей за объект. Коттеджный поселок продолжает строится и развиваться, там есть вся необходимая инфраструктура, в том числе детский сад, ресторан. Как отметил Молчанов, люди, которые изначально сомневались, покупать ли недвижимость в поселке, теперь видят инфраструктуру и приобретают жилье, но уже дороже.
На втором месте — первый в России умный коттеджный поселок «Горожане». Всего там планируется построить 121 коттедж с особой культурой и атмосферой. Сдать первую очередь планируется в третьем квартале 2026 года. Это проект, альтернативный коттеджному поселку L-Town. Форматы жилья и площадь там совпадают — от 75 до 142 квадратных метров. Стоимость домов в поселке начинается от 14,5 миллионов рублей. Причем поселок — более кулуарный с системой умного управления домом.
«Главный смысл этого поселка — в названии. Это люди, которые привыкли жить в комфорте в городской квартире, но теперь эти же люди могут жить в таком же комфорте на земельном участке. Все полностью обслуживает управляющая компания, в домах система „Умный дом“ с допуском управляющей компании», — отметил Молчанов.
Дома в поселке оборудуют системой умного управления. В базовом варианте она будет включать умный замок, датчики открытия на окнах, датчики протечек, удаленный контроль работы газового котла, регулируемые термоголовки на радиаторах отопления и датчики температуры. Дополнительно можно подключить умный свет, розетки и шторы. Управлять системой можно с помощью колонки и мобильного приложения. Система работает даже без интернета. В нее получится интегрировать гаджеты сторонних производителей.
Интеллектуальные технологии выйдут и за пределы домов. Среди сервисов поселка — видеонаблюдение с реагированием на нетиповое поведение людей, система доступа автомобилей на территорию по специальным меткам, умные постаматы для служб доставки на въезде.
На территории застройщик планирует создать прогулочные маршруты, спортивную и детскую инфраструктуру, зоны отдыха, озеленение, освещение. Пространство будет безбарьерным. Также в поселке запланирован собственный мини-парк с детскими площадками и соседской кухней, гостевые дома в аренду для родственников или гостей жителей и банный комплекс.
Это два централизованно-строящихся поселка, других таких под Челябинском нет. Все остальные люди застраивают самостоятельно, покупали землю и строили коттеджи. Если говорить о самых востребованных таких поселках — это «Лесной остров» И «Малинки Village». Оба участка уже застроены на 95%.
Третье место в рейтинге занимает коттеджный поселок Малинки Village. Поселок растет и развивается уже 14 год. Сейчас в продаже более 20 домов как на первичном, так и на вторичном рынке площадью от 88 до 480 квадратных метров. Цена в одном из самых востребованных коттеджных поселков региона начинается от 10 тысяч рублей за объект. Малиновка сейчас активно застраивается. Покупателей в поселок привлекает и то, что он практически полностью застроен, там все чисто, благоустроено. Но там уже покупают либо объекты вторичного рынка либо есть немного земельных участков, либо есть точечные застройщики, которые имеют земельный участок, строят там дом и продают его потом.
Первый клубный поселок «Лесной остров» в этом году отмечает 18 лет. Поселок по-прежнему является эталоном дорогого загородного жилья. В продаже более 40 домов площадью от 140 до 450 квадратных метров. Стоимость коттеджей в поселке начинается от 20 миллионов рублей.
Как отмечали челябинские риелторы, стоимость участков в поселках как «Малинки Village» так и «Лесной остров» с 2020 года выросла в 2-3 раза. Сейчас там живут люди люди класса «выше среднего». Причем до 2005 года дорогие дома были сфокусированы в элитном поселке Тарасовка.
Также востребованными являются коттеджные поселки «Тарасовка» и «Карпов пруд», предназначенные преимущественно для возрастных состоятельных людей, которым уже не нужна закрытая территория, потому что у них нет маленьких детей. Также их предпочитают люди, которые не желают уезжать за город, чтобы потом не тратить время на дорогу, при этом у них есть желание иметь внушительного размера дом на большом участке земли за высоким забором.
На сегодня это поселки с огороженной территорией. Тут проживает очень состоятельный контингент. Начиная с 2000 годов сюда заехали банкиры, директора транспортных компаний. Дома там, как правило, тоже очень большие.
Коттеджные поселки находятся в Центральном районе города Челябинска в паре минут езды от Тополиной аллеи. Площадь домов в коттеджном поселке — от 180 до 1 730 квадратных метров. При этом стоимость варьируется от 20 до 290 миллионов рублей за объект.
