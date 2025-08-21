Ветеран СВО Рожков поздравил челябинцев с Днем флага России

Ветеран СВО Алексей Рожков из Челябинска обратился к жителям региона в День Государственного флага России. В своем telegram-канале он подчеркнул глубокий символический смысл праздника и роль триколора в объединении народа.
«Флаг — это не просто три цвета на полотне. Это символ нашей силы, нашей истории, нашей гордости и нашего единства. Он объединяет миллионы людей, которые любят свою страну и верят в ее будущее», — отметил Рожков.
Ветеран отметил, что лично для него российский флаг является напоминанием о сплоченности народа и великом историческом пути России, а также о большом будущем страны. Рожков подчеркнул, что ежегодно в этот день ощущается особая атмосфера праздника: «улицы и площади наполняются торжеством, а в сердце рождается чувство гордости за Родину».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!