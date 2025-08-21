В Челябинске на улице Социалистическая спасли кота, который застрял в окне и находился там два дня. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
«Спасатели вытащили застрявшего в окне кота. Инцидент произошел на улице Социалистическая», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Помощь вызвали очевидцы. Они и рассказали, что животное уже второй день находилось в окне и жалобно мяукало. Выяснилось, что кот выпрыгнул через открытую створку для проветривания и застрял в щели между рамой и козырьком на пятом этаже.
В Челябинске ранее кот стал донором крови. Питомец ветеринарного врача спас несколько жизней, рассказал его хозяин.
