21 августа 2025

В Челябинске спасли кота, застрявшего в окне на пятом этаже. Фото, видео

Кота спасли с пятого этажа
Кота спасли с пятого этажа Фото:

В Челябинске на улице Социалистическая спасли кота, который застрял в окне и находился там два дня. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

«Спасатели вытащили застрявшего в окне кота. Инцидент произошел на улице Социалистическая», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Помощь вызвали очевидцы. Они и рассказали, что животное уже второй день находилось в окне и жалобно мяукало. Выяснилось, что кот выпрыгнул через открытую створку для проветривания и застрял в щели между рамой и козырьком на пятом этаже. 

В Челябинске ранее кот стал донором крови. Питомец ветеринарного врача спас несколько жизней, рассказал его хозяин. 

