21 августа 2025

На кинофестивале в Челябинске полпреду Жоге покажут три премьеры. Фото, видео

Артем Жога примет участие в челябинском фестивале
Артем Жога примет участие в челябинском фестивале Фото:

В Челябинске на фестивале документального кино «RТ.Док: Время наших героев» покажут 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры. В кинофесте примет участие полпред президента в УрФО Артем Жога.

«В зрительской программе — 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры. В деловой части фестиваля пройдут встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями. Ожидается участие полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги, ветерана СВО Ильи Казакова, военкора Добровольческого корпуса МО РФ Павла Кукушкина», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев» пройдет в Челябинске с 4 по 6 сентября. Премьерный показ состоится у фильма «Один. Поле. Воин» о сапера-разведчике, который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте в Запорожской области и выжил. Также впервые будет показан фильм «Поток» об освобождении города Суджи, в ходе которого 800 бойцов преодолели 15 километров газопроводной трубы, чтобы зайти в тыл к украинским боевикам. Третьей премьерой станет лента «Позывной Буханка», которая посвящена автомобилю УАЗ-452, ставшему настоящим символом фронта.

На панельной дискуссии «Время патриотов — время действий» участники поднимут тему о том, как вчерашние бойцы СВО находят себя в мирной жизни. Круглый стол «Прорыв информационной блокады» — о том, кому выгодна информационная блокада на Западе. В нем примут участие итальянские журналисты Винченцо Лоруссо и Элизео Бертолази.

Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера в театре драмы имени Наума Орлова. Параллельно показы пройдут на площадках по всему региону. Билеты на фестиваль бесплатные.

