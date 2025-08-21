Челябинцы массово сдают в аренду жилье на вторичном рынке

В Челябинске в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число съемных квартир увеличилось на 65%. При этом стоимость долгосрочной аренды достигает сейчас 25 000 рублей в месяц. Город вошел в тройку лидеров по этому показателю, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Самый заметный прирост предложения год к году зафиксирован в Воронеже (+68%), Сочи и Челябинске (+65% в каждом). Отдельно в Челябинске увеличился выбор однокомнатных (+65%), двухкомнатных (+50%), трехкомнатных квартир (+84%) и студий (+84%)», — сообщили в пресс-службе.
При этом, как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость», переток владельцев квартир с продажи на сдачу жилья со второго квартала 2025 года начал ослабевать. Причиной стало снижение ипотечных ставок, из-за чего собственники квартир стали уходить от сдачи и возвращаться к продаже недвижимости.
В случае же, если ключевая ставка будет снижаться и дальше, можно будет увидеть обратный переток предложения из аренды в продажу при сохранении высокого уровня спроса на съемное жилье. В свою очередь, активность будут стимулировать арендаторы, ранее отложившие переезд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!