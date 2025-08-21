В Челябинской области подешевели яйца и виноград

В Челябинской области в июле подешевели яйца и виноград. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, цена на яйца снижается шестой месяц подряд.
«Удешевление яиц связано с тем, что увеличились объемы их выпуска в регионе и в целом по стране. Кроме того, яйца включены в перечень социально значимых товаров», — пояснили в Банке России.
Обозначая тенденции, регулятор заметил, что по сравнению с июнем продукты в июле стали дешевле, а промтовары в цене почти не изменились. В то же время выросли цены на услуги. Показатель инфляции достиг 9,2% в годовом выражении, хотя месяцем ранее составлял 10%.
Ранее созревание овощей понизило цены на свеклу, капусту, огурцы и картофель. Укреплением рубля экономисты Банка России объяснили уменьшение стоимости импортных фруктов: не только винограда, но и бананов, груш. Тот же фактор сказался на удешевлении инструментов и техники: электрических триммеров, дрелей, компьютеров, электрочайников, стиральных машин и холодильников.
«Подорожали жилищно-коммунальные услуги. Основная причина — более высокая, чем в 2024 году, индексация коммунальных тарифов с 1 июля 2025 года. При этом снизились цены на отдых в местных санаториях, стали дешевле услуги пассажирского транспорта», — добавили в офисе регулятора.
Управляющая челябинским отделением Наталья Кузьмина напомнила, что цель по инфляции сохранилась на уровне четырех процентов к 2026 году. Средняя величина по стране — 8,8%. Пока достичь желаемого результата не удалось, Центробанк сохранит ставки на уровнях, укрощающих инфляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!