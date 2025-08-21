Ко Дню знаний в Челябинск из Китая поступило 26 видов разных цветов, среди которых есть клоповники и пампасная трава. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, все растения прошли выборочную проверку.
«На челябинский склад в канун 1 Сентября поступило 26 позиций. Челябинцам предложат ассортимент — от роз, гвоздик, георгин до редких клоповников и пампасной травы», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Во время фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции сотрудники досмотрели все виды цветов. От каждой отобрали пробы для проведения лабораторных исследований. Вредителей в семи тоннах китайских цветов не обнаружено. Все цветы разрешили к реализации.
Всего в Челябинск поступило168,2 тысячи срезов цветов и зелени для букетов. В продажу растения поступят с 23 августа.
