21 августа 2025

Челябинцам на День знаний будут продавать клоповники и пампасную траву. Фото

Ко Дню знаний Китай заполонил Челябинск цветами и зеленью. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы смогут приобрести традиционные цветы и непривычные виды
Челябинцы смогут приобрести традиционные цветы и непривычные виды Фото:

Ко Дню знаний в Челябинск из Китая поступило 26 видов разных цветов, среди которых есть клоповники и пампасная трава. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, все растения прошли выборочную проверку.

«На челябинский склад в канун 1 Сентября поступило 26 позиций. Челябинцам предложат ассортимент — от роз, гвоздик, георгин до редких клоповников и пампасной травы», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Во время фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции сотрудники досмотрели все виды цветов. От каждой отобрали пробы для проведения лабораторных исследований. Вредителей в семи тоннах китайских цветов не обнаружено. Все цветы разрешили к реализации.

Всего в Челябинск поступило168,2 тысячи срезов цветов и зелени для букетов. В продажу растения поступят с 23 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ко Дню знаний в Челябинск из Китая поступило 26 видов разных цветов, среди которых есть клоповники и пампасная трава. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, все растения прошли выборочную проверку. «На челябинский склад в канун 1 Сентября поступило 26 позиций. Челябинцам предложат ассортимент — от роз, гвоздик, георгин до редких клоповников и пампасной травы», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Во время фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции сотрудники досмотрели все виды цветов. От каждой отобрали пробы для проведения лабораторных исследований. Вредителей в семи тоннах китайских цветов не обнаружено. Все цветы разрешили к реализации. Всего в Челябинск поступило168,2 тысячи срезов цветов и зелени для букетов. В продажу растения поступят с 23 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...