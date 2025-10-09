Челябинскому заводу запретили называть барные стулья конкурентов фольгой

Производителю барных стульев для кухни «МК» челябинское УФАС запретило называть изделия конкурентов фольгой. Как следует из документов ведомства, нарекания вызвала карточка товара на маркетплейсе.
«В связи с выявленным фактом признаков нарушения статьи закона „О защите конкуренции“ челябинское УФАС России предупреждает ООО „МК“ о необходимости прекращения указанных действий. Следует удалить в карточке товара изображения товаров компании и конкурентов», — отметило ведомство в документе, которым располагает URA.RU.
Поводом для проверки послужило заявление физлица, усмотревшего в таких сравнениях дискредитацию товаров других компаний. На картинке в карточке товара стул «МК» изображался как прочный, в то время как продукция конкурентов была подписана как «фольга» и показана с негативными характеристиками. Изображение сопровождалось надписью: «Конкуренты: металл — „фольга“, вместо полной проварки шва — прихватка, сборная конструкция расшатывается…»
Антимонопольщики установили, что подобные действия содержат признаки недобросовестной конкуренции. Производитель пытался получить преимущества путем распространения неточной и искаженной информации, что может нанести ущерб деловой репутации других хозяйствующих субъектов.
Компания «МК» обязана исполнить предупреждение и удалить спорные материалы до 31 октября. В случае выполнения предписания дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено не будет, и производитель избежит административной ответственности.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис производителя. Если ответ поступит, он будет опубликован.
