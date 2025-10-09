Челябинцев просят рассказать о дискриминации в зарплате по половому признаку

Сотрудников челябинских организаций и предприятий просят поделиться информацией о дискриминации в зарплатах по половому признаку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов по региону, анкетирование анонимное.
«Профсоюзы проводят масштабное анкетирование по теме наличия дифференциации в оплате труда между мужчинами и женщинами. В анкетировании могут принять участие все желающие, включая сотрудников, которые не являются членами профсоюзов», — заявили URA.RU в офисе федерации.
Инициатором выступила комиссия генсовета Федерации независимых профсоюзов России по защите социально-экономических прав трудящихся женщин. Анкеты собирают до 30 октября на сайте анкетирования.
