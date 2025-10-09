В Челябинске стартуют сплошные проверки водителей

В Челябинске 10 октября стартуют усиленные проверки водителей на трезвость и адекватность. Патрули ДПС будут останавливать все автомобили подряд в рамках сплошных проверок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Госавтоинспекция Челябинска осуществляет сплошные проверки проверки с целью выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольно-наркотического опьянения. Сегодня, 10 октября, сотрудники полиции увеличат контроль за выполнением Правил дорожного движения и обеспечением исключения из дорожного потока водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным городской Госавтоинспекции, патрули будут работать по всей территории Челябинска. В ведомстве просят водителей отнестись с пониманием к этой работе, так как она направлена на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и не отнимает много времени.
Также в городской ГАИ напомнили об ответственности за управление ТС в состоянии опьянения либо отказ от медосвидетельствования. Так, она предусмотрена в статьях 12.8 и 12.26 КоАП РФ.
«Водители будут привлечены к административной ответственности и по решению суда подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет и административному штрафу в размере 45 тысяч рублей. Повторное правонарушение грозит уголовной ответственностью по статье 264.1 УК РФ, максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — добавили в пресс-службе ГАИ Челябинска.
