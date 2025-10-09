В Челябинске на 10 часов задержали рейс в Египет

В аэропорту Челябинска на более чем 10 часов задержали вылет в Египет. О том, что причиной стало позднее прибытие, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В аэропорту Челябинска из-за позднего прибытия воздушного судна задержан рейс № 5565 авиакомпании „Россия“
в Шарм-эль-Шейх. Планируемое время вылета 17:20 10 октября», — сообщили в пресс-службе.
По расписанию, самолет должен был вылететь в 7:10. Как уточнили в пресс-службе, ведомство проконтролирует отправку рейса, чтобы не допустить нарушение прав пассажиров.
