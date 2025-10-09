09 октября 2025

В Челябинске на 10 часов задержали рейс в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет из Челябинска в Египет состоится на десять часов позже запланированного
Вылет из Челябинска в Египет состоится на десять часов позже запланированного Фото:

В аэропорту Челябинска на более чем 10 часов задержали вылет в Египет. О том, что причиной стало позднее прибытие, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В аэропорту Челябинска из-за позднего прибытия воздушного судна задержан рейс № 5565 авиакомпании „Россия“

в Шарм-эль-Шейх. Планируемое время вылета 17:20 10 октября», — сообщили в пресс-службе.

По расписанию, самолет должен был вылететь в 7:10. Как уточнили в пресс-службе, ведомство проконтролирует отправку рейса, чтобы не допустить нарушение прав пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска на более чем 10 часов задержали вылет в Египет. О том, что причиной стало позднее прибытие, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В аэропорту Челябинска из-за позднего прибытия воздушного судна задержан рейс № 5565 авиакомпании „Россия“ в Шарм-эль-Шейх. Планируемое время вылета 17:20 10 октября», — сообщили в пресс-службе. По расписанию, самолет должен был вылететь в 7:10. Как уточнили в пресс-службе, ведомство проконтролирует отправку рейса, чтобы не допустить нарушение прав пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...