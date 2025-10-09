09 октября 2025

В Челябинске ФСБ изъяла у наркодилера 14 килограммов мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСб задержала наркодилера
ФСб задержала наркодилера Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали наркодилера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при обыске у него изъяли 14 килограммов мефедрона.

«Благодаря проведенным 6 октября неотложным оперативным мероприятиям на территории Челябинской области задержан наркодилер, участник межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере бесконтактным способом посредством теневой сети Интернет. В ходе обыска у него обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой более 14 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя его отправили в СИЗО. Следственные действия продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали наркодилера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при обыске у него изъяли 14 килограммов мефедрона. «Благодаря проведенным 6 октября неотложным оперативным мероприятиям на территории Челябинской области задержан наркодилер, участник межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере бесконтактным способом посредством теневой сети Интернет. В ходе обыска у него обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой более 14 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя его отправили в СИЗО. Следственные действия продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...