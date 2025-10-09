В Челябинске ФСБ изъяла у наркодилера 14 килограммов мефедрона

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали наркодилера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при обыске у него изъяли 14 килограммов мефедрона.
«Благодаря проведенным 6 октября неотложным оперативным мероприятиям на территории Челябинской области задержан наркодилер, участник межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере бесконтактным способом посредством теневой сети Интернет. В ходе обыска у него обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой более 14 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя его отправили в СИЗО. Следственные действия продолжаются.
