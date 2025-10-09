В Магнитогорске выставлен на продажу редкий попугай — желтохохлый какаду. Продавец назначил за него цену в 300 тысяч рублей. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.
«Какаду-мальчик очень общительный. Продается с большим вольером», — указано в тексте объявления. Автор также подчеркнул, что речь идет о желтохохлом какаду — одном из наиболее популярных видов среди любителей экзотических птиц.
В описании уточняется, что сооружение для содержания птицы включено в стоимость. Продавец не сообщает возраст попугая и причину продажи. Объявления о продаже экзотических животных регулярно появляются на онлайн-площадках, однако подобные предложения встречаются нечасто.
