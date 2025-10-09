09 октября 2025

В Магнитогорске продают редкого общительного попугая за 300 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Какаду обладает дружелюбным нравом (архивное фото)
Какаду обладает дружелюбным нравом (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске выставлен на продажу редкий попугай — желтохохлый какаду. Продавец назначил за него цену в 300 тысяч рублей. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.

«Какаду-мальчик очень общительный. Продается с большим вольером», — указано в тексте объявления. Автор также подчеркнул, что речь идет о желтохохлом какаду — одном из наиболее популярных видов среди любителей экзотических птиц.

В описании уточняется, что сооружение для содержания птицы включено в стоимость. Продавец не сообщает возраст попугая и причину продажи. Объявления о продаже экзотических животных регулярно появляются на онлайн-площадках, однако подобные предложения встречаются нечасто.

Попугая продают на популярной интернет-площадке объявлений
Попугая продают на популярной интернет-площадке объявлений
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске выставлен на продажу редкий попугай — желтохохлый какаду. Продавец назначил за него цену в 300 тысяч рублей. Предложение размещено на популярном сайте объявлений. «Какаду-мальчик очень общительный. Продается с большим вольером», — указано в тексте объявления. Автор также подчеркнул, что речь идет о желтохохлом какаду — одном из наиболее популярных видов среди любителей экзотических птиц. В описании уточняется, что сооружение для содержания птицы включено в стоимость. Продавец не сообщает возраст попугая и причину продажи. Объявления о продаже экзотических животных регулярно появляются на онлайн-площадках, однако подобные предложения встречаются нечасто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...