09 октября 2025

Челябинские дорожники-банкроты взыскали с банка 36 миллионов рублей долгов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банк ПСБ задолжал обанкроченным дорожникам 36,2 млн рублей
Банк ПСБ задолжал обанкроченным дорожникам 36,2 млн рублей Фото:

Обанкроченная фирма «Южуралмост» из Магнитогорска (Челябинская область) взыскала с «Банка ПСБ» 36,2 млн рублей долгов по векселю. Как сообщили в пресс-службе челябинского арбитража, сумма образовалась за счет основного долга и процентов.

«Дело судом рассмотрено. Исковые требования удовлетворены», — заявили в суде. URA.RU ознакомилось с резолютивной частью решения.

Основной долг, который «Южуралмост» взыскал, составил 24,3 млн рублей. Оставшаяся сумма сложилась из процентов по векселю и процентов за пользование чужими денежными средствами. Дополнительно в доход государства банк заплатит госпошлину в размере 11,981 млн рублей.

Спор начался в июне 2023 года. Иск первоначально был подан к банку «Северный морской путь», но затем на правах правопреемства перешел к ПСБ. В октябре того же года к процессу подключились силовики. Чтобы получить необходимые доказательства, суд привлек к участию замначальника третьего отдела Следственного департамента МВД РФ Андрея Титова.

«Южуралмост» появился в 2001 году. Основным видом деятельности стало строительство автодорог и магистралей. Банкротом компанию суд признал в 2023 году. Налоговики предъявили бизнесу претензии на 457,3 млн рублей. Предприятие получило штраф за антиконкурентный сговор, стоивший губернаторского поста Борису Дубровскому.

В 2015-2018 годах компания являлась монополистом на рынке дорожного строительства области. По оценке челябинского УФАС, на нее приходилось тогда более 95% госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в регионе. В мае 2025 года процедура банкротства завершилась по причине погашения всех долгов перед кредиторами.

При подготовке материала URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу банка. Если поступит ответ, он будет опубликован. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обанкроченная фирма «Южуралмост» из Магнитогорска (Челябинская область) взыскала с «Банка ПСБ» 36,2 млн рублей долгов по векселю. Как сообщили в пресс-службе челябинского арбитража, сумма образовалась за счет основного долга и процентов. «Дело судом рассмотрено. Исковые требования удовлетворены», — заявили в суде. URA.RU ознакомилось с резолютивной частью решения. Основной долг, который «Южуралмост» взыскал, составил 24,3 млн рублей. Оставшаяся сумма сложилась из процентов по векселю и процентов за пользование чужими денежными средствами. Дополнительно в доход государства банк заплатит госпошлину в размере 11,981 млн рублей. Спор начался в июне 2023 года. Иск первоначально был подан к банку «Северный морской путь», но затем на правах правопреемства перешел к ПСБ. В октябре того же года к процессу подключились силовики. Чтобы получить необходимые доказательства, суд привлек к участию замначальника третьего отдела Следственного департамента МВД РФ Андрея Титова. «Южуралмост» появился в 2001 году. Основным видом деятельности стало строительство автодорог и магистралей. Банкротом компанию суд признал в 2023 году. Налоговики предъявили бизнесу претензии на 457,3 млн рублей. Предприятие получило штраф за антиконкурентный сговор, стоивший губернаторского поста Борису Дубровскому. В 2015-2018 годах компания являлась монополистом на рынке дорожного строительства области. По оценке челябинского УФАС, на нее приходилось тогда более 95% госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в регионе. В мае 2025 года процедура банкротства завершилась по причине погашения всех долгов перед кредиторами. При подготовке материала URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу банка. Если поступит ответ, он будет опубликован. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...