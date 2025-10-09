Челябинские дорожники-банкроты взыскали с банка 36 миллионов рублей долгов

Обанкроченная фирма «Южуралмост» из Магнитогорска (Челябинская область) взыскала с «Банка ПСБ» 36,2 млн рублей долгов по векселю. Как сообщили в пресс-службе челябинского арбитража, сумма образовалась за счет основного долга и процентов.
«Дело судом рассмотрено. Исковые требования удовлетворены», — заявили в суде. URA.RU ознакомилось с резолютивной частью решения.
Основной долг, который «Южуралмост» взыскал, составил 24,3 млн рублей. Оставшаяся сумма сложилась из процентов по векселю и процентов за пользование чужими денежными средствами. Дополнительно в доход государства банк заплатит госпошлину в размере 11,981 млн рублей.
Спор начался в июне 2023 года. Иск первоначально был подан к банку «Северный морской путь», но затем на правах правопреемства перешел к ПСБ. В октябре того же года к процессу подключились силовики. Чтобы получить необходимые доказательства, суд привлек к участию замначальника третьего отдела Следственного департамента МВД РФ Андрея Титова.
«Южуралмост» появился в 2001 году. Основным видом деятельности стало строительство автодорог и магистралей. Банкротом компанию суд признал в 2023 году. Налоговики предъявили бизнесу претензии на 457,3 млн рублей. Предприятие получило штраф за антиконкурентный сговор, стоивший губернаторского поста Борису Дубровскому.
В 2015-2018 годах компания являлась монополистом на рынке дорожного строительства области. По оценке челябинского УФАС, на нее приходилось тогда более 95% госконтрактов на ремонт и строительство автодорог в регионе. В мае 2025 года процедура банкротства завершилась по причине погашения всех долгов перед кредиторами.
При подготовке материала URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу банка. Если поступит ответ, он будет опубликован.
