Челябинский хоккеист Шабанов забил гол на дебютном матче НХЛ за «Айлендерс»

Экс-нападающий челябинского «Трактора» Максим Шабанов дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Йорк Айлендерс». Во время первого матча нового сезона регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист забил гол.
«Максим Шабанов забил на 40-й минуте матча. Итоговый счет встречи — 4:3 в пользу „Питтсбург Пингвинз“», — передает корреспондент URA.RU.
Эта игра стала не только стартовой для «Айлендерс» в сезоне-2025/26, но и первой в НХЛ для 25-летнего Шабанова. За «Питтсбург Пингвинз» в матче играл магнитогорец Евгений Малкин. Он также отметился голом — открыл счет.
Шабанов — воспитанник челябинского «Трактора». В прошлом сезоне он дошел с командой до финала Кубка Гагарина, став третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ с 67 очками (23 гола и 44 передачи) в 65 матчах. За всю карьеру в КХЛ Шабанов провел 243 матча и записал на свой счет 181 результативное действие (80 голов и 101 передача).
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» заключил с Шабановым однолетнее соглашение начального уровня. Сумма контракта — 975 тысяч долларов. Коллеги по «Трактору» пожелали земляку удачи.
