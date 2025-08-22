Челябинский «Трактор» сыграл вничью с фарм-клубом «Челмет»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Трактор» провел первый матч после отпуска
«Трактор» провел первый матч после отпуска Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграл вничью с фарм-клубом «Челмет» в первом предсезонном матче. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора». 

«1:1. Итог матча сегодня такой», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале. 

У «Трактора» на восьмой минуте встречи шайбу забил Семен Дер-Аргучинцев. У «Челмета» — Доминик Миканович. Шайбу в ворота соперника он забросил на 45-й минуте матча. 

Матч прошел в необычном формате — два периода по 25 минут чистого времени. Провести встречу в таком варианте попросил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. «Это был мой запрос. Сегодня наш первый матч за три месяца. Матч даст нам подспорье, чтобы правильно вкатиться в игровой режим перед Кубком губернатора и сезоном», — сообщил Гру журналистам. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграл вничью с фарм-клубом «Челмет» в первом предсезонном матче. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора».  «1:1. Итог матча сегодня такой», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале.  У «Трактора» на восьмой минуте встречи шайбу забил Семен Дер-Аргучинцев. У «Челмета» — Доминик Миканович. Шайбу в ворота соперника он забросил на 45-й минуте матча.  Матч прошел в необычном формате — два периода по 25 минут чистого времени. Провести встречу в таком варианте попросил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. «Это был мой запрос. Сегодня наш первый матч за три месяца. Матч даст нам подспорье, чтобы правильно вкатиться в игровой режим перед Кубком губернатора и сезоном», — сообщил Гру журналистам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...