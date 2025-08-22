Челябинский «Трактор» сыграл вничью с фарм-клубом «Челмет»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграл вничью с фарм-клубом «Челмет» в первом предсезонном матче. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора».
«1:1. Итог матча сегодня такой», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в telegram-канале.
У «Трактора» на восьмой минуте встречи шайбу забил Семен Дер-Аргучинцев. У «Челмета» — Доминик Миканович. Шайбу в ворота соперника он забросил на 45-й минуте матча.
Матч прошел в необычном формате — два периода по 25 минут чистого времени. Провести встречу в таком варианте попросил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. «Это был мой запрос. Сегодня наш первый матч за три месяца. Матч даст нам подспорье, чтобы правильно вкатиться в игровой режим перед Кубком губернатора и сезоном», — сообщил Гру журналистам.
