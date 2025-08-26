В Сургуте грядет масштабная замена автобусных павильонов

В Сургуте до конца года установят 63 остановочных павильона
В Сургуте до конца года установят 63 остановочных павильона

Власти Сургута (ХМАО) готовят масштабное обновление остановочных комплексов. Вместо запланированных 20 павильонов решено установить в три раза больше, сообщили в мэрии.

«Изначально планировалось закупить 20 единиц. По поручению главы Сургута Максима Слепова принято решение увеличить количество новых павильонов в три раза», — уточнили в пресс-службе.

Новые комплексы устанавливают на остановках с наибольшим пассажиропотоком. Они оснащаются инфракрасными обогревателями, видеонаблюдением и электронными табло с информацией о движении транспорта.

Изношенные и непригодные к ремонту павильоны демонтируют. Рабочие конструкции перенесут на городские площадки, где ранее остановок не было. Это позволит равномерно распределить инфраструктуру и улучшить условия для ожидания транспорта.

В 2026 году планируется закупить еще 50 новых теплых павильонов. Их размещение определят исходя из анализа пассажиропотока и обращений горожан.

