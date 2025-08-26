В Сургуте грядет масштабная замена автобусных павильонов

Власти Сургута (ХМАО) готовят масштабное обновление остановочных комплексов. Вместо запланированных 20 павильонов решено установить в три раза больше, сообщили в мэрии.
«Изначально планировалось закупить 20 единиц. По поручению главы Сургута Максима Слепова принято решение увеличить количество новых павильонов в три раза», — уточнили в пресс-службе.
Новые комплексы устанавливают на остановках с наибольшим пассажиропотоком. Они оснащаются инфракрасными обогревателями, видеонаблюдением и электронными табло с информацией о движении транспорта.
Изношенные и непригодные к ремонту павильоны демонтируют. Рабочие конструкции перенесут на городские площадки, где ранее остановок не было. Это позволит равномерно распределить инфраструктуру и улучшить условия для ожидания транспорта.
В 2026 году планируется закупить еще 50 новых теплых павильонов. Их размещение определят исходя из анализа пассажиропотока и обращений горожан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!