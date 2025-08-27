За отдых в Турции челябинцам приходилось платить летом по 227 тысяч рублей

В сезоне 2025 года челябинцам за отдых в Турции приходилось платить в среднем по 227,2 тысячи рублей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе компании «Слетать.ру», таков средний чек по турам в эту страну.
«Средний чек по сравнению с аналогичными показателями годом ранее вырос на 12%. Теперь он составляет 227,2 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в офисе «Слетать.ру».
Поездки в популярную в текущем сезоне среди путешественников Абхазию также подорожали. Увеличение стоимости чека — 6%. Туристы платят по 136,4 тысячи рублей. Отдохнуть в России теперь дороже на 9,2%, что в ценовом выражении составляет 123,7 тысячи рублей.
Средняя продолжительность отдыха не изменилась. В основном челябинцы летят отдыхать на неделю. Причем, отдых стали планировать раньше. Глубина бронирования выросла на 21% до месяца и одной недели.
Глава компании «Андромеда» Ольга Васильева отметила URA.RU, что за хороший отдых в Турции в высокий сезон придется отдать не меньше 100 тысяч рублей на человека за шесть ночей. Причем, в августе цены выросли. Номер в отеле, который в июле участница туррынка бронировала туристам на 10 дней за 300 тысяч рублей на двоих, теперь стоит 360 тысяч. При некотором снижении курса евро к рублю стоимость путевок удержалась на уровне минувшего сезона. Поддержку оказала ценовая политика турецких отельеров, услуги которых в валютном выражении подорожали.
Спрос на туры на курорты Турции высокий. В немалой степени этому способствует доступность полетной программы. Из Челябинска туристов возят четыре авиакомпании. Вылеты ночные, что удобно, поскольку день отдыха не теряется. Челябинцы к месту отдыха прибывают утром.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!