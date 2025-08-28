В Челябинске взрывотехники Росгвардии обезвредили боевую гранату Ф-1

В Тракторозаводского районе Челябинска сотрудники ОМОНа «Атом» Управления Росгвардии по Челябинской области обезвредили гранату, которую местный житель обнаружил в гаражном массиве. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Информация о найденной гранате поступила в дежурную часть территориального управления Росгвардии. Сообщивший о ней мужчина уточнил, что подозрительный предмет конструктивно схож с гранатой. Для идентификации боеприпаса на место выехала группа разминирования ОМОНа», — уточнили подробности в пресс-службе.
Росгвардейцы обследовали предмет и установили, что это боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2, которая может представлять угрозу для населения. С соблюдением необходимых мер безопасности взрывоопасный боеприпас был обезврежен и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Напомним, 15 августа в челябинском ресторане «Гордан» гость в военной форме угрожал окружающим гранатой, которая оказалась страйкбольной. Преступник был задержан.
