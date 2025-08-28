В Челябинске мужчина, вооруженный кухонным топориком, ограбил магазин. Угрожая продавцу, он вынес из кассы 10 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, его оперативно вычислили и задержали.
«К раскрытию дерзкого нападения были подключены оперативники городского УМВД, которые в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение злоумышленника. Кухонный топорик, использованный при совершении противоправного деяния, подозреваемый выкинул в лесополосе. В дальнейшем топорик был обнаружен и изъят сотрудниками полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.
Ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Сейчас его обвиняют в разбое. Он находится в изоляторе.
