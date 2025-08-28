В Копейске умер известный художник

В Копейске (Челябинская область) ушел из жизни известный художник Мурат Халимов. Об этом сообщили в городском управлении культуры.
«Управление культуры администрации Копейского городского округа выражает глубокое соболезнование родным и близким Мурата Маркленовича Халимова. Художник-живописец, человек огромного таланта и светлой души, неожиданно и безвременно ушел из жизни», — сообщается в telegram-канале управления.
В медиацентре факультета изобразительного искусства Челябинского государственного института искусств имени Чайковского сообщили, что факультет скорбит вместе с родными, близкими и друзьями художника. Выпускник Челябинского художественного училища долгие годы преподавал в родном учебном заведении, воспитал немало талантливых выпускников, которые стали профессиональными художниками.
Халимову было 54 года. Отец художника Марклен Халимов также был живописцем, он скончался два года назад в возрасте 83 лет.
