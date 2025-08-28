В Катав-Ивановске сменился прокурор

В Катав-Ивановске (Челябинская область) на пост прокурора назначен советник юстиции Иван Дроженко. Прокурор области Игорь Донгаузер представил его коллективу и местным властям, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного Генеральным прокурором РФ Катав-Ивановского городского прокурора советника юстиции Дроженко Ивана Николаевича», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Для нового руководителя определили спектр задач и пожелали успехов с их выполнением.
Дроженко имеет свыше 17 лет опыта работы в органах прокуратуры. Службу начинал помощником прокуроров Октябрьского района и Троицка. Со временем перешел в управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратура области. До назначения в Катав-Ивановске возглавлял прокуратуру Еманжелинска.
