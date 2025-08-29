В Копейске ответили на претензии на условия захоронения погибших участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Копейска говорит, что участников СВО хоронят на территории, где болото
Жительница Копейска говорит, что участников СВО хоронят на территории, где болото Фото:

В администрации Копейского городского округа Челябинской области ответили на претензии матери, недовольной условиями захоронения погибших на спецоперации. В мэрии заверили, что ведутся работы по благоустройству кладбища в поселке Горняк и завершат их в сентябре. Ранее женщина пожаловалась, что новые захоронения участников СВО организованы за забором и в болотистой местности. 

«В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству участка №11 городского кладбища в поселке Горняк, предназначенного для захоронений участников специальной военной операции. Окончание данных работ запланировано на сентябрь 2025 года», — сообщила пресс-служба администрации Копейска в telegram-канале. 

В рамках работ проводится асфальтирование подъездных путей, готовится смета для работ по установке ограждения вокруг территории кладбища и центральных ворот. В мэрии заверили, что захоронения проходят на отсыпанной и благоустроенной территории. И никакого скопления грунтовых вод там нет. «Скопления грунтовых, талых и дождевых вод на данном участке не наблюдается. Мониторинг ситуации осуществляется регулярно», — сообщили в администрации. При этом они планируют провести работы по восстановлению дренажной системы около территории кладбища, чтобы понизить уровень воды в ближайших прудах-испарителях, которые находятся через дорогу от кладбища. 

Жительница Копейска Ирина Гришина ранее пожаловалась на условия захоронения погибших участников СВО. «Ребят хоронят на болоте и за воротами кладбища. Когда есть достаточно много места напротив Аллеи Славы. А все благоустройство начали проводить только после моей жалобы в прокуратуру», — сообщила Гришина на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Копейского городского округа Челябинской области ответили на претензии матери, недовольной условиями захоронения погибших на спецоперации. В мэрии заверили, что ведутся работы по благоустройству кладбища в поселке Горняк и завершат их в сентябре. Ранее женщина пожаловалась, что новые захоронения участников СВО организованы за забором и в болотистой местности.  «В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству участка №11 городского кладбища в поселке Горняк, предназначенного для захоронений участников специальной военной операции. Окончание данных работ запланировано на сентябрь 2025 года», — сообщила пресс-служба администрации Копейска в telegram-канале.  В рамках работ проводится асфальтирование подъездных путей, готовится смета для работ по установке ограждения вокруг территории кладбища и центральных ворот. В мэрии заверили, что захоронения проходят на отсыпанной и благоустроенной территории. И никакого скопления грунтовых вод там нет. «Скопления грунтовых, талых и дождевых вод на данном участке не наблюдается. Мониторинг ситуации осуществляется регулярно», — сообщили в администрации. При этом они планируют провести работы по восстановлению дренажной системы около территории кладбища, чтобы понизить уровень воды в ближайших прудах-испарителях, которые находятся через дорогу от кладбища.  Жительница Копейска Ирина Гришина ранее пожаловалась на условия захоронения погибших участников СВО. «Ребят хоронят на болоте и за воротами кладбища. Когда есть достаточно много места напротив Аллеи Славы. А все благоустройство начали проводить только после моей жалобы в прокуратуру», — сообщила Гришина на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...