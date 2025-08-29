В Копейске ответили на претензии на условия захоронения погибших участников СВО

В администрации Копейского городского округа Челябинской области ответили на претензии матери, недовольной условиями захоронения погибших на спецоперации. В мэрии заверили, что ведутся работы по благоустройству кладбища в поселке Горняк и завершат их в сентябре. Ранее женщина пожаловалась, что новые захоронения участников СВО организованы за забором и в болотистой местности.
«В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству участка №11 городского кладбища в поселке Горняк, предназначенного для захоронений участников специальной военной операции. Окончание данных работ запланировано на сентябрь 2025 года», — сообщила пресс-служба администрации Копейска в telegram-канале.
В рамках работ проводится асфальтирование подъездных путей, готовится смета для работ по установке ограждения вокруг территории кладбища и центральных ворот. В мэрии заверили, что захоронения проходят на отсыпанной и благоустроенной территории. И никакого скопления грунтовых вод там нет. «Скопления грунтовых, талых и дождевых вод на данном участке не наблюдается. Мониторинг ситуации осуществляется регулярно», — сообщили в администрации. При этом они планируют провести работы по восстановлению дренажной системы около территории кладбища, чтобы понизить уровень воды в ближайших прудах-испарителях, которые находятся через дорогу от кладбища.
Жительница Копейска Ирина Гришина ранее пожаловалась на условия захоронения погибших участников СВО. «Ребят хоронят на болоте и за воротами кладбища. Когда есть достаточно много места напротив Аллеи Славы. А все благоустройство начали проводить только после моей жалобы в прокуратуру», — сообщила Гришина на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
