28 августа 2025

Семья из Челябинской области купила квартиру после победы в конкурсе

Челябинцы купили квартиру на выигранный сертификат в конкурсе «Это у нас семейное»
Семья из села Аргаяш и деревни Курманова Челябинской области стала обладателем одного из 32 сертификатов на улучшение жилья в конкурсе «Это у нас семейное». На выигрыш многодетная пара купила квартиру в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

«У нашей новой квартиры очень хорошее расположение — рядом один из лучших в городе IT-лицеев, строится детский сад. Недавно мне предложили работу тренером в футбольной академии Челябинска, которая находится рядом с домом», — рассказал глава семейства.

В конкурсе участвовали сразу три поколения — прабабушки, бабушки и родители. После победы в семье родился четвертый ребенок. В планах у победителей взять квартиру побольше в этом же районе, закрыть ипотеку за дом в Аргаяше и кредит за минивэн.

Победители первого сезона конкурса получили сертификат на улучшение жилищных условий и направили его на покупку квартиры. В конкурсе участвовали три поколения семьи — родители, дети и бабушки с прабабушками.

Во втором сезоне проекта для победителей предусмотрено уже 60 сертификатов по 5 миллионов рублей. На первом этапе конкурса семьи снимают видеовизитку и рассказывают о своих достижениях. После команды ждут задания на разные темы, включая спорт, творчество, культуру и семейные традиции. Прошедших первый этап ждет очный формат конкурса.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать раздел «Россия — страна возможностей» на портале «Госуслуги». В него планируют включить материалы проектов и программ, а также форму регистрации для участия в них.

